» ضحية جديدة للمنشطات في الرياضة المصرية.. تعرف عليه

15 ديسمبر 2019 - 07:57 م

قرر الاتحاد الدولي للعبة الكونغوفو سحب الميدالية الذهبية للاعب محمود عاطف جمعة بطل مصر في الكونغو فو، التي حققها في بطولة العالم الأخيرة بعد ثبوت تناوله المنشطات.

وأخطر الاتحاد الدولي للعبة، الاتحاد المصري ولجنة المنشطات المصرية باتهام اللاعب بتناول المنشطات مع السماح لهم بالرد على العقوبة حتى يوم 15 ديسمبر الجاري، إلا أنهم لم يفعلوا ذلك لتثبت التهمة على اللاعب ويتم إيقافه وسحب الميدالية منه.

ومن المتوقع أن يتم فرض غرامة مالية على مصر خلال الأيام القادمة، ستكون في أقل تقدير 30 ألف دولار.

يذكر أن محمود عاطف صاحب الميدالية الذهبية الوحيدة لمصر فى بطولة العالم الأخيرة التي أقيمت في الفترة من 14 إلى 20 أكتوبر الماضي بشنغهاي بالصين «ميزان 52 كيلو».

وأثر سحب الميدالية الذهبية من اللاعب، سلبيا على تصنيف المنتخب المصري، فتراجع من المركز السادس إلى المركز السابع عشر