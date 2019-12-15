  • الأحد 15 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:56 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
محمد صلاح

بالفيديو.. لحظة وصول فريق ليفربول إلى قطر

الاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي وحرس الحدود

الملك سلمان

العاهل السعودي يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا بشأن هؤلاء

الإعدام بالأفيال

بالصور.. أكثر عمليات الإعدام بشاعة عبر التاريخ

بي ان سبورت

«bein sports» لن تنقل البطولات الإفريقية في هذا الموعد

أسماء السلاطين الأتراك

سلاطين الأتراك يثيرون أزمة فى شوارع مصر

الحريري

بالصور.. حرق مقر تابع لـ"سعد الحريري" بلبنان

في «اليوم العالمي للشاي».. تعرف على أهم فوائده وأضراره

في «اليوم العالمي للشاي».. تعرف على أهم فوائده وأضراره

أوزيل

إجراء صيني حاد بعد تصريحات "أوزيل" عن مسلمي الأويجور

الطالبة

فيديو لطالبة طب يثير ضجة في السعودية

مستشار "بن زايد": قطر دولة "شقية"

عرب وعالم

عبدالله
عبدالله
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

مستشار بن زايد عن فترة حكمه: نعيش العهد المحمدي

#

مستشار بن زايد يكشف حقيقة جديدة عن المصالحة الخليجية

#

مستشار بن زايد: قرار بحريني جديد لطى أزمة الخليج

#

مستشار بن زايد: وصف "بشار" بالقائد الحكيم غير موفق

قطر

الامارات

الدوحة

مستشار بن زايد

الأزمة الخليجية

هاجم عبد الخالق عبد الله، مستشار محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، دولة قطر واصفًا إياها بـ"الشقيقة الشقية".

وكتب "عبدالله" عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن قطر تعيق "طي صفحة الخلاف الخليجي"، مشيرًا إلى أنه كلما تم التقدم "خطوة واحدة إلى الإمام تأتي قطر لتعيدنا خطوتين إلى الخلف".

وتابع أن "قطر غير جادة لإنهاء أزمتها".

وجاءت التغريدة كما يلي:

كلما تقدمنا خطوة واحدة الى الإمام لطي صفحة الخلاف الخليجي تأتي الشقيقة الشقية قطر عبر وكلائها ومنابرها كقناة الجزيرة لتعيدنا خطوتين الى الخلف. قطر غير جادة لانهاء أزمتها وقطر غير جديرة بانهاء مقاطعتها.

يشار إلى أن هناك تصريحات قطرية، برزت خلال هذه الأيام، تحدثت عن فتح قنوات مع السعودية بشأن حل الأزمة الخليجية.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

خيار بنديكت : استراتيجية للمسيحيين في أمَّة ما بعد المسيحية

يعقـوب عبد الرحمن
شارك معنا

اخترنا لك

» مستشار "بن زايد": قطر دولة "شقية"
» ضحية جديدة للمنشطات في الرياضة المصرية.. تعرف عليه
» بث مباشر.. مباراة آرسنال ومانشستر سيتي
» تعليق جديد من "أردوغان" على تدخله عسكريًا بليبيا
» رئيس الزمالك السابق يتهم «مرتضى» بإهدار المال العام
» مسئول إماراتي: إعلامنا في موت سريري
» «أبوتريكة» عن موقف «أوزيل» من مسلمي الإيجور: «راجل»
» بالصور.. حرق مقر تابع لـ"سعد الحريري" بلبنان
» نجم منتخب البرازيل في مصر
» الإسماعيلى يتخطى إف سي مصر بهدف «همام طارق»
» فيديو لطالبة طب يثير ضجة في السعودية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:22 ص

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب
دواجن
حلا شيحة
ارشيفية